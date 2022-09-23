اعتداء على المارة والشرطة.. مقاطع فوضوية من اليوم الوطني السعودي

2022/09/23 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع احتفالات السعودية باليوم الوطني الـ92، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر "فوضى واعتداءات على المارة وقوات الشرطة" في عدة مناطق بالمملكة، قبل أن تعلن الجهات المختصة "توقيف المتهمين".

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