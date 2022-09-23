2022/09/23 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن إقليم جيانغشي بوسط الصين حالة التأهب من المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى، لإمدادات المياه لأول مرة بعد أن تضاءلت بحيرة بويانغ للمياه العذبة، أكبر بحيرة في البلاد، إلى مستوى قياسي منخفض، حسبما ذكرت حكومة الإقليم الجمعة.

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