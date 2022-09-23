2022/09/23 | 08:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر مفاجأة قام بها اللاعب المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، لعروسين ظهر أنهما كانا ينزلان في نفس الفندق الذي يقيم به المنتخب المصري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تداول فيديو محمد صلاح يلتقط صورة تذكارية "مفاجئة" مع عروسين وهو بقميص المنتخب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تداول فيديو محمد صلاح يلتقط صورة تذكارية "مفاجئة" مع عروسين وهو بقميص المنتخب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).