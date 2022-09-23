2022/09/23 | 08:43 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول حاملة طائرات أميركية إلى كوريا الجنوبية لردع بيونغ يانغ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/23 | 08:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول حاملة طائرات أميركية إلى كوريا الجنوبية لردع بيونغ يانغ) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول حاملة طائرات أميركية إلى كوريا الجنوبية لردع بيونغ يانغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).