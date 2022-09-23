باحثون أمريكيون: فيروس كورونا يزيد من خطر الإصابات دماغية طويلة الأمد

2022/09/23 | 08:44 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف باحثون أمريكيون أن الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بكوفيد-19 هم أكثر عرضة للإصابة بمجموعة من الإصابات الدماغية بعد عام من تعافيهم مقارنة بالأشخاص الذين لم يصابوا قط بفيروس كورونا

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