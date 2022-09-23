الكاظمي: العراق عازم على خلق البيئة الاستثمارية الجاذبة

2022/09/23 | 08:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عزم العراق على خلق البيئة الاستثمارية الجاذبة.

وذكر بيان عن مكتب الكاظمي أن الأخير “التقى نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، وذلكعلى هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك”.

وبين أن “اللقاء جرى خلاله استعراض أهم جوانب التعاون بين العراق والبنك الدولي في المجالين المالي والاقتصادي، وفي مجال تقديمالدراسات والاستشارات والبيانات”.

وأضاف أن “اللقاء تطرق إلى النمو الإيجابي في الاقتصاد العراقي، والنجاح في مواجهة التحديات التي أنتجتها الأزمات العالمية، وتعثرسلاسل التوريد، وآثار جائحة كورونا”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، عزم العراق على “مواصلة منهاج الإصلاح الاقتصادي، ووضع الأسس القوية؛ من أجل التنمية المستدامة، وخلقالبيئة الاستثمارية الجاذبة، والتأكيد على التعاون مع البنك الدولي في مجالي تحديث السياسة المائية للبلاد، ومشاريع الأمن الغذائي”.

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