إعادة ’تسويق’ برهم صالح كرئيس ’أجدر’ للمرحلة المقبلة يعود مجدداً

2022/09/23 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الجمعة، أن برهم صالح هو الاجدر بمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال آلي لـ(بغداد اليوم) إن "الاتحاد الوطني مايزال متمسكا بترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية".

وأضاف: "لدينا كامل الثقة بأنه سينال ثقة أعضاء البرلمان من مختلف الكتل".

وأكد أن "برهم صالح هو الأجدر بالمنصب ويتمتع بمقبولية وطنية داخل الأوساط السياسية"، موضحا أنه "لا وجود لمرشح بديل كما يشاع في وسائل الإعلام".

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