الرافدين يوجه دعوة للمقترضين لتسديد ما بذمتهم ويتوعد ’المتخلفين’

2022/09/23 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، دعوة للمقترضين لتسديد قروضهم، متوعدا باتخاذ اجراءات قانونية بحق المتخلفين عن الدفع.

وقال بيان المصرف وتلقته (بغداد اليوم)، إن "الرافدين يوجه دعوة للمقترضين لتسديد ما بذمتهم من اقساط شهرية للقروض التي تم منحها لهم".

وأكد البيان على أن "الرافدين يؤكد اتخاذ سلسلة اجراءات قانونية للمتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية للقروض المتأخرة".

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