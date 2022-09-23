ديالى تغلق ردهات كورونا وتتريث حيال دار الضيافة

2022/09/23 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، عن اغلاق ردهات الحجر الوقائي الخاصة بمصابي فيروس كورونا .

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم)، إن "الردهات الوقائية التي استحدثت مع بروز فيروس كورونا قبل عامين تم اغلاقها في الاقضية والنواحي واعادة اغلبها الى وضعه الطبيعي قبل الجانحة اي استغلالها في فتح اقسام طبية لامتصاص اي زخم داخل المؤسسات الصحية".

وأضاف العزاوي، أن "دار الضيافة في بعقوبة والذي يعتبر اكبر ردهات الحجر الوقائي على مستوى ديالى اغلق بشكل مؤقت لكن سيبقى رهن اي تطورات وبائية خاصة"، مبيناً أننا "نواجه فيروس يمتاز بمبدأ الموجات المتكررة والتي يكون بعضها عنيف كما حدث في الموجة الرابعة التي تسببت في وفاة العشرات".

وأشار الى أن "اغلاق ردهات الحجر الوقائي في الاقضية والنواحي لا تعني زوال خطر الوباء بل اعادة تنظيم خطط مواجهته واستثمار مساحات الردهات وامكانيات الطواقم الطبية في دعم الاقسام الطبية الاخرى".

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