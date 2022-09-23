العراق يلاعب عُمان في بطولة الأردن الرباعية

2022/09/23 | 09:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يلعب المنتخب الوطني بكرة القدم، أمام نظيره العُماني في بطولة الأردن الرباعية الودية، مساء اليوم الجمعة.

وسيرتدي منتخبنا الوطني في المباراة الطقم الابيض في المباراة.

وفي حالةِ انتهاء المباراةِ بالتعادل ستعتمد النتيجةُ (التعادل) في لوائح الفيفا، ويتم اللجوءُ مباشرةً الى ركلات الترجيح لتحديدِ المتأهل الىالمباراةِ النهائيّة التي سيكون طرفها الثاني الفريق الفائز من مباراةِ الأردن وسوريا التي ستقام مساء اليوم الجمعة في الساعة التاسعة فيالملعبِ نفسه.

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