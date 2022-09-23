24 عرضاً تتنافس في مهرجان بغداد الدولي للمسرح

2022/09/23 | 09:36 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من دورة العام الماضي (مهرجان بغداد الدولي للمسرح/فيسبوك)

أعلن مهرجان بغداد الدولي للمسرح، الخميس، أنه استقبل 215 عرضاً للمشاركة في دورته الثالثة، بينها 21 عرضاً أجنبياً، و155 عرضاً عربياً، و39 عرضاً عراقياً.

وأضاف أنّ لجنة المشاهدة اختارت 24 عرضاً للتنافس في الدورة التي تنعقد في الفترة من العشرين إلى الثامن والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تحت شعار "المسرح يضيء بالحياة".

وأكد المهرجان أنّ اللجنة "راعت في اختيارها معايير الجودة الإبداعية والجمالية، والانفتاح على مختلف الأساليب الراسخة والحديثة، لتعطي تنوعاً وثراءً للاختيارات التي تمت".

تشمل الاختيارات 6 عروض عراقية: "خلاف" من إخراج مهند هادي، و"طلقة رحمة" من إخراج محمد مؤيد، و"أنا وجهي" من إخراج عواطف نعيم، و"25 ريختر" من إخراج علاء قحطان، و"4:48" من إخراج مهند علي، و"أمل" من إخراج جواد الأسدي.

كما تشمل 5 عروض أجنبية من فرنسا وبلجيكا وإيران وروسيا وأوكرانيا، إضافة إلى 13 عرضاً عربياً من الكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن وفلسطين ومصر والسعودية وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وسورية.

وفي وقت سابق، أعلن المهرجان الذي تنظمه دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار أن الندوة الدولية للدورة الثالثة ستبحث "إشكالية التمسرح وممكنات التلقي"، عبر 3 محاور هي "مرجعيات التمسرح"، و"راهن التمسرح"، و"آفاق التمسرح".

وينظم المهرجان مسابقة للنص المسرحي للمؤلفين العراقيين، تقدم لها 32 نصاً، قبل أن تختار لجنة التحكيم 11 منها للقائمة القصيرة، بينما ستذهب الجائزة إلى أفضل 3 نصوص متنافسة.

(رويترز)

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