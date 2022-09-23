علماء الفلك يكشفون النقاب عن ميزات جديدة ومُحيرة للانفجارات الراديوية السريعة الغامضة

2022/09/23 | 09:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد مرور أكثر من 15 عاما على اكتشاف التدفقات الراديوية السريعة في الفضاء السحيق لأول مرة، ما تزال طبيعتها المحيرة تفاجئ العلماء، والأبحاث المنشورة حديثا تعمق هذا الغموض المحيط بها.وفي دراسة نشرت في مجلة Nature، في 21 سبتمبر، كشف فريق دولي من العلماء، بما في ذلك عالم الفيزياء الفلكية في جامعة نيفادا […]

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