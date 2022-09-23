2022/09/23 | 09:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الإعلام الأمني: قتل إرهابي حاول التسلل بالوديان شمالي غربي راوة » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 09:31

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