حذف بعض المشاهد.. العائلة المالكة تمنع عرض لقطات من جنازة الملكة

2022/09/23 | 09:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت العائلة المالكة البريطانية حق النقض (الفيتو) اعتراضا على لقطات من جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وتم حذف مقاطع فيديو من التداول بموجب اتفاق بين وسائل الإعلام وقصر باكنغهام، وفقا لصحيفة "الغارديان".

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