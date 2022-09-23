2022/09/23 | 09:43 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيلم الأحدث في السلسلة سيركز على موضوع حماية الأسرة، وسيوسع نطاق عالم باندورا الذي جذب الجماهير منذ أكثر من عشر سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أفاتار” يعود إلى الشاشة الكبيرة بعد 13 عاماً) نشر أولاً على موقع (موقع دينار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أفاتار” يعود إلى الشاشة الكبيرة بعد 13 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع دينار).