نادي برشلونة في ورطة

2022/09/23 | 09:52 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه برشلونة خطر غياب 3 من لاعبيه، خلال الفترة المقبلة، في ظل الاشتباه في تعرضهم للإصابة خلال مباريات منتخباتهم الوطنية، المشاركة في دوري الأمم الأوروبية.

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