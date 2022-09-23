مخاوف الركود تضغط على أسعار النفط.. برنت يهوي لـ 90 دولار للبرميل

2022/09/23 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

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ضغطت مخاوف الركود وارتفاع الدولار على التعاملات المبكرة لعقود النفط، اليوم الجمعة، على الرغم من أن الخسائر كانت محدودة بسبب مخاوف الإمدادات بعد حملة تعبئة عامة جديدة في روسيا وتعثر واضح في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وبحلول الساعة 0325 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 90.05 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 83.19 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار عقد شهر أقرب استحقاق لخام برنت 1.5 بالمئة، في حين انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 2.3 بالمئة هذا الأسبوع.

ورفعت بنوك مركزية في أنحاء العالم معدلات الفائدة في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة الأربعاء، الأمر الذي زاد مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن جهود إحياء اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 تعثرت بسبب إصرار إيران على إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة باكتشاف آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة، وهو الأمر الذي خفض توقعات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق.

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