2022/09/23 | 10:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات الطقس..



تصاعد للغبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة المركز الخبري الوطني.

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