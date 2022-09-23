السعودية.. السلطات تتدخل بعد الاعتداء على مركبات رسمية في عسير وحفر الباطن

2022/09/23 | 10:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على 15 شخصا قاموا بمضايقة المارة والتعدي على مركبة رسمية في منطقة عسير وذلك بعد تداول مقطع فيديو يُظهر الاعتداء على سيارة حكومية

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