2022/09/23 | 10:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oBlNWsQXKI4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماريتا_الحلاني تتحدث لـ #زاكروس عن آخر أعمالها وتعد الجمهور بأغنية عراقية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماريتا_الحلاني تتحدث لـ #زاكروس عن آخر أعمالها وتعد الجمهور بأغنية عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).