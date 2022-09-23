نداء أممي لدول الخليج والمانحين لمواجهة خطر المجاعة

2022/09/23 | 10:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، المانحين، ولا سيما دول الخليج والمليارديرات، على منح بضعة أيام من أرباحهم لمعالجة أزمة توريد الأسمدة في الوقت الحالي ومنع النقص في الغذاء على نطاق واسع العام المقبل.

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