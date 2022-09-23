الشرطة الاتحادية تحيل منتسبا للتحقيق بعد ظهوره بمقطع فيديو ’مخل للاداب’

2022/09/23 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداحالت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، منتسباً في صفوفها للتحقيق بعد ظهوره بمقطع فيديو ’مخل للاداب’ تداولته منصات التواصل الاجتماعي.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قائد الفرقة الثانية الشرطة الاتحادية اللواء مالك القريشي أوعز بايقاف منتسب ظهر بمقطع فيديو مخل للاداب العامة وإحالته للتحقيق، مستنكراً الأفعال المخلة التي لا تمثل ضباط ومنتسبي الشرطة الاتحادية". وتداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضية، مقطعاً فيديوياً للمنتسب المذكور اعلاه بعد ظهوره وهو يتحرش بفتاة داخل حافلة لنقل الركاب في العاصمة بغداد.

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