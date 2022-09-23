رئيس الوزراء: سنساهم بكل شيء للمساعدة في استقرار المنطقة

2022/09/23 | 11:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك - واعطالب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها التأريخية تجاه العراق والاستفادة من فرص الحوار الوطني.وقال الكاظمي، في مقابلة أجرتها معه العراقية الإخبارية، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "ساشرح في كلمتنا بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والمناخي والتحديات الكثيرة".وأضاف، أن "جميع قادة دول العالم مجمعة على أهمية دور العراق لترسيخ الاستقرار في المنطقة".وتابع: "أطلب من القوى السياسية تحمل مسؤولياتها التأريخية تجاه العراق والاستفادة من فرص الحوار الوطني".

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