لدينا فرصة لبناء العراق.. الكاظمي: سأدعو إلى جولة ثالثة من الحوار الوطني لحل مشكلاتنا

2022/09/23 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة ،أنه سيدعو الى جولة ثالثة من الحوار الوطني.وقال الكاظمي في تصريح صحفي على هامش مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة التي سيلقي فيها كلمة […]

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الكاظمي: سأدعو إلى جولة ثالثة من الحوار الوطني لحل مشكلاتنا المركز الخبري الوطني.

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