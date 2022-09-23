2022/09/23 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في البورصة العراقية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.650 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.550 ديناراً لكل 100 دولار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار أسعار صرف الدولار محليا المركز الخبري الوطني.

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