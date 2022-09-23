وزارة النقل اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة غرق زورق طالبي اللجوء قرب طرطوس إلى 62

2022/09/23 | 11:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 62 شخصا على الأقل حتفهم بعد غرق قارب كان يحمل مهاجرين قرب مدينة طرطوس الساحلية في سوريا، الخميس، وفق ما قاله المتحدث باسم وزارة النقل اللبنانية لـCNN الجمعة

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