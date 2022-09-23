شاهد بالفيديو.. اوروبا تبدأ بخطواتها الاولى نحو ازمة العراق السياسية

2022/09/23 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BDe9_lTpfsM

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