2022/09/23 | 11:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، من نيويورك، الجمعة، عن عزمه...

ظهرت المقالة الكاظمي: سأدعو لجولة ثالثة من الجوار الوطني لحل الازمة السياسية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: سأدعو لجولة ثالثة من الجوار الوطني لحل الازمة السياسية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: سأدعو لجولة ثالثة من الجوار الوطني لحل الازمة السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).