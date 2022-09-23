2022/09/23 | 12:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: feYr8udJH2w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اميركية تحذر من انهيار الاقتصاد .. استقالة علاوي جاءت بسبب الفساد | نشرة اخبار المنتصف 2022/9/23) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اميركية تحذر من انهيار الاقتصاد .. استقالة علاوي جاءت بسبب الفساد | نشرة اخبار المنتصف 2022/9/23) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).