قتل داعشي حاول التسلل بالوديان في الأنبار - عاجل

2022/09/23 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، قتل داعشي حاول التسلل بالوديان قادماً من إحدى الأوكار شمالي غربي راوة بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة الميدانية والرصد المستمر، تمكنت قواتنا الأمنية في قيادة القوات البرية ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيـرة من قتل احد عناصر عصابات داعش الإرهابية، فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد أن حاول التسلل بالويادن قادما من أحدى الأوكار شمالي غربي راوه".

وأضاف البيان، أن "قوة من قيادة عمليات الجزيـرة شرعت بعمليات تفتيش واسعة ضمن قاطع المسؤولية".

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