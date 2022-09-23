النخيل: مقدمو برامج يستخدمون وسائل ’مبتذلة’ وعلى الجهات المعنية منعها

2022/09/23 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعتبر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الجمعة، ان بعض مقدمي البرامج يستخدمون وسائل ’مبتذلة’، داعيا الجهات المعنية الى منعها.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أننا "نطالع بين فترة واخرى بأسف شديد واستغراب كبير لجوء بعض مقدمي البرامج الى وسائل مبتذلة تفتقد الى ادنى معايير الاخلاق والذوق العام، وكان آخرها استخدام احد مقدمي البرامج لايحاءات جنسية فاضحة على الهواء".

وأضاف أننا "اذ نبدي دهشتنا واستغرابنا من صمت ادارات المؤسسات الاعلامية والقنوات الفضائية ازاء سماحها بهذا الابتذال والاسفاف"، مبينا أننا "نطالبها بان تكون على قدر كبير من المسؤولية وعدم اللجوء لهذه الطرق لغرض الانتشار والشهرة لأن ارتدادات ذلك ستكون عكسية".

وشدد بالقول: "نطالب الجهات المعنية والمختصة بضرورة مراقبة ومتابعة هذه المحتويات واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق من يتعمد استخدامها".

وتابع أننا "نؤكد على ان حرية الرأي والتعبير تتضمن واجبات والتزامات مثل هي حق كفله الدستور والقانون، ولا يجب اساءة استخدامها بهذه الطرق الرخيصة".

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