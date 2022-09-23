دونيتسك ولوغانسك تشرعان باستفتاءات ضم المناطق الاوكرانية لروسيا

2022/09/23 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

بعد دعوات الاستفتاء، بدأت، اليوم الجمعة، "استفتاءات" الضم في المناطق الأوكرانية الخاضعة بشكل كامل أو جزئي للسيطرة الروسية، وفق ما أفادت وكالات أنباء عالمية، في خطوة اعتبرتها كييف والدول الغربية "صورية".

ومن المقرر أن يستمر التصويت الذي بدأ عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، حتى 27 من سبتمبر الحالي في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا (شرق) وفي منطقتَي خيرسون وزابوريجيا الخاضعتين لسيطرة الروس (جنوب)، في خضم الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وكانت السلطات التي عينتها موسكو في أربع مناطق في أوكرانيا أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، عزمها تنظيم استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا، وذلك بدءاً من 23 ولغاية 27 سبتمبر.

وندد حلف شمال الأطلسي (ناتو)، امس الخميس، بخطط موسكو لإجراء استفتاءات ودعا جميع الدول إلى رفض ما وصفه "بالمحاولات الروسية الصارخة لغزو الأراضي".

وقال مجلس شمال الأطلسي، الذي يضم الدول الأعضاء في الحلف، في بيان صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الاستفتاءات الصورية في مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون في أوكرانيا ليس لها شرعية وستكون انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "أعضاء حلف الأطلسي لن يعترفوا بالضم غير القانوني وغير المشروع.



هذه أراض أوكرانية".

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