نصاب مُكتمل وثلث معطل لا وجود له.. جلسة اختيار الرئيس تبقى رهن التوافق الكردي

2022/09/23 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، اليوم الجمعة، عدم نية أي جهة سياسية استخدام الثلث المعطل لجلسات البرلمان في المرحلة المقبلة، مبينا ان تحديد موعد جلسة تنصيب رئيس الجمهورية بحاجة الى توافق.

وقال كاكائي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "في حال حصول اتفاق سياسي على عقد جلسة البرلمان فان النصاب مكتمل لاختيار رئيس الجمهورية".

واضاف، انه "لا توجد مخاوف من تعطيل جلسات البرلمان عن طريق الثلث المعطل لانه ليس هناك جهة سياسية قادرة على ذلك او تنوي استخدامه".

وتابع كاكائي، اننا "نعول على حصول اتفاق كردي قريباً في ما يخص رئاسة الجمهورية ودعم مرشح الاتحاد برهم صالح "مشيراً الى أنه "في حال لم يحصل اتفاق فسيتم الذهاب الى البرلمان بمرشحين".

وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، قد أشار في وقت سابق، الى أن برهم صالح هو الاجدر بمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال آلي لـ(بغداد اليوم) إن "الاتحاد الوطني مايزال متمسكا بترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية".

وأضاف: "لدينا كامل الثقة بأنه سينال ثقة أعضاء البرلمان من مختلف الكتل".

وأكد أن "برهم صالح هو الأجدر بالمنصب ويتمتع بمقبولية وطنية داخل الأوساط السياسية"، موضحا أنه "لا وجود لمرشح بديل كما يشاع في وسائل الإعلام".

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