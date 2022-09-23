بالصورة: اعتقال شخص هدد السلم المجتمعي في العراق

2022/09/23 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد جهاز الأمن الوطني يوم الجمعة

بالقاء القبض على شخص نشر مقطعاً يهدد

فيه السلم المجتمعي من خلال الإساءة إلى

المقدسات الدينية.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أنه "بعد

ظهور أحد الأشخاص في مقطع فيديو عبر

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