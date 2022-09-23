بعد الاحتجاجات الأخيرة.. الجيش الإيراني يهدد

2022/09/23 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الجيش الإيراني، اليوم الجمعة،

الاحتجاجات الأخيرة في البلاد

بـ"المؤامرة الخارجية"، معرباً عن

استعداده للمواجهة والدفاع عن الشعب.

وذكر الجيش في بيان، "نستنكر أعمال

الشغب الأخيرة وتدمير الممتلكات ال

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