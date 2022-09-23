الأمم المتحدة: جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا

2022/09/23 | 12:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة التحقيق الأممية بشأن أوكرانيا، الجمعة، أن "جرائم حرب ارتُكبت" في البلاد منذ الغزو الروسي لها في أواخر فبراير الماضي.

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