2022/09/23 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية: تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

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