القبض على شخص اساء لـ

2022/09/23 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، القاء القبض على شخص نشر مقطعاً يهدد فيه السلم المجتمعي.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، " بعد ظهور أحد الأشخاص في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أساء فيه إلى المقدسات الدينية وبما يهدد السلم المجتمعي، ونتيجة لتعاون المواطنين تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وتوعد الجهاز وفق البيان، "برصد وإحباط كافة الحالات التي تهدف إلى تهديد الأمن المجتمعي".

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