الهجرة تعلن قرب إطلاق وجبتين من منحة النازحين وتوضح آلية توزيعها

2022/09/23 | 12:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - كرار خليل أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، قرب إطلاق الوجبتين الثامنة والتاسعة من منحة النازحين، فيما أكدت أن توزيعها سيخضع للأولويات والضوابط والشروط.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي عباس جهانكير، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة ستطلق الوجبتين الثامنة والتاسعة من المنح قريباً جداً، وستكون وفق الأولويات والضوابط".وأضاف جهانكير أن "توزيع المنح سيكون وفق الأولويات والضوابط والشروط مهما كان العدد كبيراً، وستكون للمتقدمين أولاً وكذلك للعائدين مؤخراً إلى ديارهم تشجيعاً لاستقرارهم".ولفت إلى أن "جميع المناطق معنية بهذه المنحة، ولكن ستكون ضمن ضوابط لمن قدم في البداية وكذلك لمن عادوا مؤخراً"، خاتماً بالقول: "سنحاول شمول الجميع ولكن ضمن ما يتوفر لنا من مبالغ مالية".وكان المتحدث باسم الوزارة علي عباس جهانكير، أكد الثلاثاء الماضي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المنح المالية للنازحين مستمرة بموجب آلية الصرف 1/12 في العام 2022.وأضاف أن وزارة العمل تجمع منح شهرين أو 3 أو 4 ليصل عدد العوائل المستفيدة الى 10 آلاف أو أقل بقليل، لنطلق وجبة واحدة تشمل 6 محافظات. وأشار إلى أن قيمة المنحة ستكون مليوناً ونصف المليون وستوزع على العوائل المشمولة خلال أيام.

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