2022/09/23 | 13:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9hK-zLbvptQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "طرق الموت" المتهالكة في ديالى تحصد أرواح المواطنين ومناشدات للإسراع في صيانتها) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "طرق الموت" المتهالكة في ديالى تحصد أرواح المواطنين ومناشدات للإسراع في صيانتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).