2022/09/23 | 13:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: شهدت محافظة الانبار ولادة تحالف جديد باسم (تحالف الانبار الموحد)، يضم...

ظهرت المقالة الأنبار تنقسم بين الحلبوسي وخصومه بالتحالف الموحد..



واتهامات متبادلة بـ(القرب) من إيران أولاً على المسلة.

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