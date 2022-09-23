بالصورة: الأمن الوطني يعتقل صاحب الفيديو الذي أساء فيه إلى المقدسات الدينية

2022/09/23 | 13:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفاد جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة 09/23/2022، بإلقاء القبض على شخص...

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