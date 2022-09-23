شاهد طوابير آلاف السيارات وحركة نزوح جماعية للروس على المعابر الحدودية

2022/09/23 | 13:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت الدول المتاخمة لروسيا عن ارتفاع حاد في حركة النزوح الجماعي للروس والفرار عن طريق المعابر الحدودية مع تنامي مخاوفهم بشأن خطة التعبئة الجزئية التي أصدرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي تقرير ماثيو تشانس مراسل CNN المزيد من التفاصيل.

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