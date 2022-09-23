رئيسي في أول تعليق له على مقتل أميني

2022/09/23 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ان بلاده ستحقق في ملابسات وفاة الشابة مهسا آميني خلال اعتقالها والذي أثار تظاهرات واسعة النطاق في إيران.

وخاطب رئيسي خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خاطب جمعا من الإعلاميين قائلا اطمئنوا سيتم بالتأكيد فتح تحقيق موضحا أن تقرير الطبيب الشرعي لم يشر إلى انتهاكات ارتكبتها الشرطة.

وأكد رئيسي انه اتصل بأسرة الراحلة وأكد لهم شخصيا أن السلطات ستواصل التحقيق في الحادث في حين تجنب الرئيس الإيراني الحديث عن لجوء السلطات إلى تقييد الانترنت بالتزامن مع مقتل العشرات من المحتجين في عدد من المدن الإيرانية.

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