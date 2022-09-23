2022/09/23 | 13:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني عاد الممثل الأميركي جوني ديب (59 عاماً) إلى الواجهة من جديد بعدما كشفت تقارير صحافيّة يوم أمس الخميس، عن أنّ الأخير يواعد محاميّة توّلت الدعوى التي أقامها ضد صحيفة “الصن” البريطانية.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جوني ديب يعيش قصّة حبّ جديدة والبطلة… محاميّته المركز الخبري الوطني.

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