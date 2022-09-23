بالفيديو.. انفجار في مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول

2022/09/23 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

اظهر مقطع فيديو، اليوم الجمعة، وقوع انفجار في العاصمة الافغانية كابول.

وتلقت (بغداد اليوم) فيديو يوضح انفجارا استهدف مسجدا بالعاصمة الأفغانية كابول.

ولم ترد الى الآن حصيلة رسمية للخسائر البشرية او المادية.

ولكن شهود عيان قالوا لوسائل اعلام محلية وعالمية وتابعتها (بغداد اليوم) إن "الإنفجار وقع في محيط مسجد وزير أكبر خان، أثناء خروج جموع المصلين بعد أداء صلاة الجمعة، وتسبب في "مقتل وجرح العشرات".

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارا هز العاصمة بعد ظهر يوم الجمعة، وذلك بعد سماع دوي انفجار في منطقة شديدة التحصين في وسط المدينة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بسم الله حبيب وقوع الانفجار لكن لم يعلن عن الجهة المسؤولة عنها.

ووقعت عدة انفجارات مميتة في مساجد خلال صلاة الجمعة في الأشهر القليلة الماضية.



وأعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن بعضها.

وبحسب وسائل اعلام عالمية، ان وقع الانفجار في وزير أكبر خان، وهي منطقة في العاصمة كانت سابقا موقع “المنطقة الخضراء” بالمدينة حيث كانت تتمركز العديد من السفارات الأجنبية وحلف شمال الأطلسي غير أن حركة طالبان الحاكمة تسيطر عليها الآن.

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