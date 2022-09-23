2022/09/23 | 13:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AYjjZqD1gi0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ينجح الإطار في استمالة النواب المستقلين؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل ينجح الإطار في استمالة النواب المستقلين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).