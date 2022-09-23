نظرا للطلب المتزايد.. جنرال موتورز توقف استلام حجوزات سيارة

2022/09/23 | 13:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتزايد اهتمام المشترين بسيارة هامر الكهربائية التي تقدمها شيفروليه الآن.لكن، يبدو أن هناك قدرة محدودة على صناعتها، وقد توقفت جنرال موتورز الآن عن تلقي طلبات شراء سيارة EV الكهربائية الضخمة

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