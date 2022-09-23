“الموندو” تكشف أسرار رحيل نيمار عن برشلونة

2022/09/23 | 13:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أثارت صحيفة “الموندو” الإسبانية الجدل مجدداً بنشرها تسريبات تكشف سبب رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن برشلونة في 2017 إلى باريس سان جيرمان، وذلك بعد أيام قليلة من نشرها تسريب بخصوص أسباب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن “البرسا”.

ونشرت الصحيفة رسالة عبر البريد الإلكتروني لمسؤول المفاوضات السابق في برشلونة، راؤول سانليهي وجهها لمجلس إدارة النادي عقب اجتماعه مع والد نيمار واللاعب نفسه.

وجاء في الرسالة بأن والد نيمار ليس له علاقة بمحاولات الضغط على نجله بشأن الانتقال إلى باريس، مؤكدًا أن الأب يقف في صف برشلونة.

وأشار إلى أن والد نيمار أبلغ سانليهي، بغضب نجله من تسريب تفاصيل عقده مع النادي، والذي يقضي بحصوله على مكافأة توقيع على عقده الجديد، والتي كانت تبلغ 64.4 مليون يورو.

وتابعت: “لم يتحدث والد نيمار عن رغبته في الحصول على المزيد من الأموال، بل طلب أكثر من مرة أن يتم التحدث إلى نجله بشكل شخصي”.

وأكد أن نيمار يشعر بالغضب العارم تجاه إدارة النادي، بعد تسريب أنباء حصوله على مكافأة توقيع ضخمة قبل ودية ريال مدريد في ميامي، لافتاً إلى أن اللاعب البرازيلي يرى أن تصرف النادي يعد محاولة للضغط عليه ووضعه في حرج أمام الجماهير، لمنعه من مغادرة الكامب نو، وهو ما دفعه للإصرار على الرحيل بشتى الطرق.

وكان النجم البرازيلي نيمار رحل عن برشلونة في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو بطريقة مثيرة للجدل، بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع “البرسا”.

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