انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة يهدد العراق بالجفاف

2022/09/23 | 13:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعدّ العراق واحدا من أكثر 5 بلدان في العالم عرضة لعواقب تغيّر المناخ، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة.وقد تأثر نهر دجلة بذلك، إذ انخفض منسوب المياه فيه بشكل كبير؛ ما أثر على النشاط الزراعي.

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